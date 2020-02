Escola em Juazeiro do Norte faz rodízio de aulas

Os estudantes do 3º e 4º ano do Ensino Fundamental da Escola Dr. Leão Sampaio, em Juazeiro do Norte, no Sul do Ceará, estão passando por um ‘rodízio’ de aulas. As salas estavam passando por reformas, mas as obras foram paralisadas e, por falta de local adequado, as turmas se revezam com lição dia sim, dia não.

A situação inusitada incomodou os pais, já que o colégio funciona em tempo integral. A vendedora Edvânia Lima, que tem um filho estudando no quarto ano, explica que matriculou a criança para estudar pela manhã e tarde, justamente para poder trabalhar. “Está prejudicando. A gente tem que se virar no dia seguinte para deixá-los em casa. Eles não podem ficar sozinhos”, enfatiza

Ela conta que no sábado houve uma reunião com representantes da Secretaria de Educação de Juazeiro do Norte (Seduc), quando foi explicado que a paralisação da obra acontece por problema na licitação. “Infelizmente, fica difícil de confiar, porque o que mais se vê é obra inacabada. O que mais se vê é parar a educação, não só aqui, como em outros municípios”, lamenta.

A escola passa por reforma para reestruturação desde o mês de novembro de 2019. A obra está orçada em R$ 359.750,41, com prazo para ser concluído em 120 dias.

Sem aula em pelo menos dois dias da semana, os professores passam atividades extraclasse. Porém, na reunião do último sábado foi discutido a possibilidade de remanejar os alunos para outro prédio. “A escola em tempo integral que temos é essa. Se eu tivesse emprego fixo, teria que abandoná-lo”, acredita Edvânia.

A nossa equipe de reportagem entrou em contato com a Secretaria de Educação de Juazeiro do Norte, que até o fechamento desta matéria não deu retorno.