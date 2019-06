Em Ipu, 'Tarzan do mal' é procurado por vandalismo e explosão de bomba na casa de radialista

A Polícia Civil investiga um homem suspeito de jogar uma bomba na madrugada deste domingo (23) na casa de um radialista no município de Ipu, na Região da Ibiapaba. O homem é conhecido na cidade como “Tarzan do Mal”, por imitar o grito do personagem ao cometer atos de vandalismo em ruas e parte externa das casas.

O radialista Francisco José Jorge de Sousa afirmou ao Sistema Verdes Mares que o explosivo foi detonado volta das 2h. Depois disso, o suspeito fugiu do local gritando como o Tarzan dos filmes. No local, ele deixou um par de luvas descartáveis com a inscrição "Tarzan do Mal" em uma delas. Na outra, havia um símbolo de um desenho que representa um personagem de anime de nome Roy Mustang, que manipula o fogo.

“A explosão ocorreu no início da madrugada, por volta das 2 horas. A bomba foi explodida debaixo de uma janela localizada no setor dos dormitórios. Eu saí em seguida e achei a luva e outros objetos. Deu para ouvir os gritos dele imitando o Tarzan. Fiquei sem entender como uma pessoa pode arquitetar uma situação dessas”, disse o radialista.

Sousa conta que o ataque pode ser uma retaliação contra as denúncias que o radialista fez em seu programa de rádio contra o vandalismo que o suspeito fez em maio. “Recebi várias denúncias no meu programa de rádio. Eu então pedi para que as autoridades tomassem alguma providência. Ele deve ter ouvido e ter resolvido se vingar”.

O radialista disse que vai entregar à delegacia do Ipu nesta terça-feira as luvas e outros objetos deixados pelo suspeito.

Primeiro ataque

O primeiro registro dos ataques do “Tarzan do Mal” foi na madrugada do dia 17 de maio de 2019, segundo informações da polícia. Moradores da rua Maria Lopes, no Bairro Alto da Boa Vista denunciaram que o suspeito passou em uma motocicleta gritando palavrões e imitando o personagem Tarzan. Na mesma noite, o homem abriu com pedra se baras de ferro um buraco em uma residência. O suspeito repetiu o crime na noite seguinte em outra casa.