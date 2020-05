Decreto autoriza abertura de igrejas no município de Arneiroz a partir do dia 1º de junho

Um decreto publicado nesta quarta-feira (20) libera as atividades em igrejas do município de Arneiroz, no interior do Ceará a partir do dia 1° de junho. Segundo a procuradora do município, Lilian Monteiro, Arneiroz é uma cidade de pequeno porte e não possui casos graves do novo coronavírus. A liberação, contudo, deverá obedecer regras.

Conforme o decreto, exige-se a instalação de dispositivos de álcool em gel 70% na entrada dos templos, uso de máscaras protetoras e a higienização do local, entre outras normas. Deverá haver, pelo menos, um representante da instituição orientando as pessoas sobre acomodação no local. Também é recomendado que as pessoas que se enquadram no grupo de risco de contágio não frequentem cultos ou missas.

Também são estabelecidas regras como o limite máximo de 40 pessoas dentro da igreja; uso de máscaras de tecido de dupla camada que possam ser higienizadas; distanciamento entre uma pessoa e outra no mínimo de dois metros; deverá haver marcação nos bancos ou cadeiras indicando o assento de cada pessoa; e uma cópia do decreto deverá ser fixada na entrada de cada igreja com as normas de funcionamento. Fica proibida a realização de romarias ou eventos a céu aberto.

É recomendado que as reuniões devam possuir, no mínimo, duas horas de diferença entre uma da outra, para limpeza no local, e de modo que não haja aglomerações internas e nas proximidades das igrejas. É recomendado que o local interno seja higienizado com a limpeza dos assentos, corrimão e demais superfícies, com álcool 70% e do piso com produto desinfetante apropriado, como hipoclorito de sódio.

O decreto também recomenda a manutenção da transmissão das celebrações pelas redes sociais disponíveis, preferencialmente.