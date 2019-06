Concurso IBGE 2019: edital está próximo de ser lançado

O edital do concurso IBGE 2019 (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) para o preenchimento de 400 vagas de analista censitário para o Censo Demográfico 2020, autorizadas em 30 de abril pelo ministro Paulo Guedes, pode ser publicado a qualquer momento.

Após a assinatura do contrato com a banca organizadora, o Instituto AOCP, no último dia 12, a empresa já disponibilizou, em 17 de junho, link em seu site para liberação do documento.

O órgão já havia definido a distribuição das vagas pelas áreas de atuação, por meio do projeto básico do certame. Com isto, nada mais impede a liberação do edital de abertura de inscrições, na íntegra.

Para concorrer ao cargo de analista censitário do concurso do IBGE, os interessados deverão possuir formação de nível superior completo, sendo considerados cursos de graduação em várias áreas de atuação.

Os contratos dos servidores terão duração de até dois anos. A remuneração inicial oferecida não foi revelada, mas dá para comparar com a da selação anterior, cujo valor ficou entre R$ 7.458,49 e R$ 9.192,88.

Conforme a portaria autorizativa, o IBGE poderá contratar a partir de dezembro de 2019 tais profissionais, enquanto o edital precisa ser divulgado em até seis meses, ou seja, até outubro . Porém, a expectativa é de que ele seja publicado bem antes do prazo limite

Confira o número de vagas por área: