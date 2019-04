Chuvas provocam rompimento de pontes e alagamentos em casas, em Itapipoca

A chuva registrada na última segunda-feira (8), em Itapipoca, na zona norte do Ceará, causou o rompimento das pontes que ficam em cima dos rios do Córrego do Bode e do Assentamento Maceió, no município. A água invadiu casas, e moradores tiveram móveis danificados e eletrodomésticos queimados. O tráfego nos locais ficou comprometido, e sacos de areia foram colocados em uma das vias para resolver o problema momentaneamente.

Durante esta semana, a filha de Cleber Rodrigues e mais outros estudantes estão sendo deixados na metade do caminho, já que não há como transitar na ponte do Córrego do Bode. O fato compromete, segundo moradores, a assiduidade dos alunos nas instituições de ensino, pois alguns moram em locais distantes, e os pais não têm como ir buscá-los.

O auxiliar de serviços gerais José Matias diz que o problema acontece todos os anos desde 2012. Na visão dele, a situação é causada não por um problema social, e sim porque as reformas das pontes são mal feitas.

“Fazem a reforma em um ano e, no outro, quando chove, a água vem e leva tudo, o que prejudica os moradores. Precisamos de uma solução definitiva, não provisória”, pontua.

Comércio prejudicado

O pescador e comerciante Francisco Gaspar, morador do Assentamento Maceió, diz que um problema igual já havia acontecido do outro lado da ponte, mas que o de agora gerou um impacto negativo nas vendas do estabelecimento dele.

“Eu não consegui ir comprar nada, porque não tinha como passar. Fizeram uma escada alta para as pessoas irem de um lado para o outro, como medida paliativa mesmo”, conta.

Em nota, a Secretaria de Infraestrutura de Itapipoca garantiu que até o fim da semana a ponte do Córrego do Bode estará funcionando normalmente. Sobre os outros acessos no Assentamento Maceió, as obras devem começar somente na próxima semana. A gestão municipal diz que está trabalhando para normalizar o serviço do transporte escolar.