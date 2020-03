Chuva faz ruas ficarem alagadas e arrasta veículos em Juazeiro do Norte e Crato

Moradores das cidades de Juazeiro do Norte e Crato foram surpreendidos por uma forte chuva na noite desta quarta-feira (25). As precipitações deixaram ruas alagadas e arrastaram veículos , como carros e motocicletas e fez transbordar o Canal do Rio Granjeiro. Não há informação sobre feridos.

Os estragos causados pela força da água foram registrados em vídeos gravados por moradores da região. As imagens mostraram ruas e calçadas cobertas pela água. Em Juazeiro do Norte, o Bairro São José foi um dos mais atingidos, em no Crato, os danos chegaram ao bairro do Seminário.

Os corredores do Mercado do Pirajá, em Juazeiro do Norte foram tomados pela água da chuva e o Canal do Rio Granjeiro, no Crato, trasbordou e a água cobriu as ruas do entorno.

Carro arrastado em rua do bairro Seminário, no Crato

De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) devido à presença de uma frente fria localizada sobre o oceano na altura do estado da Bahia, à leste do Nordeste a tendência é que nesta quinta-feira (26) a região tenha concentração de chuvas.

Avenidas ficaram cobertas pela água em Juazeiro do Norte Foto: Reprodução

