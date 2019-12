Chuva atinge 15 municípios do Ceará; segunda-feira amanhece nublado em quase todo Estado

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) registrou precipitações em pelo menos 15 cidades do Ceará entre 7h de domingo (29) até a manhã desta segunda-feira (30). As chuvas atingiram poucos municípios, porém a manhã desta segunda foi de nebulosidade em várias cidades. Em Viçosa do Ceará os termômetros registraram 19ºC. Já em Guaramiranga a mínima ficou em 19,6ºC. O tempo ficou nublado também em Fortim e Beberibe, Litoral Leste, Maranguape, Sobral, Camocim, Caucaia, dentre outras.

O maior registro ocorreu na cidade de Brejo Santo, na Região do Cariri com 26 milímetros. Missão Velha, também na Região do Cariri, registrou chuvas de 22,2 milímetros.

Neste momento, observa-se, por meio de imagem de satélite e resultados de modelos numéricos de previsão, nebulosidade expressiva sobre o Estado e também a presença de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN), cuja borda norte está sobre o sul da Bahia. Tais condições colaboram para precipitações.

A previsão da Funceme para os próximos dias é de predomínio de nebulosidade Victor Rohan

Previsão para os próximos dias

A previsão da Funceme para esta segunda-feira (30) é de predomínio de nebulosidade variável em todas as regiões com possibilidade de chuva na faixa litorânea, no Maciço de Baturité, na Ibiapaba e no Sul. Para terça-feira (31), nebulosidade variável em todas as regiões com possibilidade de chuva na faixa litorânea, no Maciço de Baturité, na Ibiapaba e no Sul. E para quarta-feira (1º), será de predomínio de nebulosidade variável em todas as regiões com possibilidade de chuva nos litorais de Fortaleza e Pecém, no Maciço de Baturité e no Sul.

