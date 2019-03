Chove em 78 cidades do Ceará; Missão Velha registra chuva de 95 milímetros

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) registrou, nas últimas 24 horas, chuva em pelo menos 78 municípios do Estado. As maiores precipitações ocorreram nas regiões Inhamuns, Litoral Oeste e Centro-Sul.

De acordo com a Funceme, as dez maiores chuvas foram observadas em Missão Velha (95 mm); Iguatu (89 mm); Paracuru (73 mm); Umari (66 mm), Lavras da Mangabeira (65 mm) e Bela Cruz (63 mm).

10 maiores chuvas por posto no dia:

(126 postos com chuva de 140 informados)

Missão Velha (Posto: Missao Velha) : 95.0 mm Iguatu (Posto: Iguatu) : 89.0 mm Paracuru (Posto: Poço Doce) : 73.0 mm Umari (Posto: Umari) : 66.0 mm Lavras Da Mangabeira (Posto: Arrojado) : 65.0 mm Iguatu (Posto: Bau) : 64.0 mm Bela Cruz (Posto: Bela Cruz) : 63.0 mm São Gonçalo Do Amarante (Posto: Croata) : 60.8 mm Carnaubal (Posto: Carnaubal) : 58.0 mm Cariús (Posto: Angico) : 58.0 mm

Previsão para os próximos dias

Para segunda-feira (25), a Funceme prevê tempo de nebulosidade variável com eventos de chuva no Litoral Norte, na Serra da Ibiapaba, Cariri e no Maciço de Baturité. Nas demais regiões, nebulosidade variável com chuvas isoladas. Para terça-feira (26), Nebulosidade variável com possibilidade de chuva em todas as regiões. E para quarta-feira (27), chuva Litoral do Pecém, no Litoral de Fortaleza, na região Jaguaribana e no Cariri. Nas demais regiões, nebulosidade variável com chuvas isoladas.

Tais precipitações estão relacionadas, principalmente, à atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que apresentou-se em posição favorável e ainda com maior atividade convectiva (processo físico de formação de nuvens de chuva).