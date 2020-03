Ceará registra chuva em 101 municípios; Tauá tem a maior precipitação com 76 mm

Choveu em pelo menos 101 municípios do Ceará entre as 7h de sexta-feira (27) e as 7h deste sábado (28), segundo dados da Fundação Cearense de Metereologia e Recursos Hídricos (Funceme) divulgados às 14h20. A maior precipitação foi em Tauá, na região do Sertão Central e Inhamuns, com registro de 76 mm de precipitação no posto de Marruás.

Segundo a Funceme, houve precipitação em 164 postos de 177 que repassaram informações.

Saiba quais foram os 10 postos com maiores chuvas registradas entre 7h da manhã da última sexta-feira (27) e 7h deste sábado (28):