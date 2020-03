CE registra chuvas em todas as macrorregiões; Cariri concentra maiores acumulados do intervalo

Todas as macrorregiões do Estado registraram precipitações entre as 7 horas desta segunda-feira (16) e 7 horas desta terça-feira (17), segundo balanço parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Conforme observado, as chuvas se concentraram na porção Sul do Ceará, principalmente na região do Cariri, mas ficaram bem distribuídas pelo território cearense.

Com as últimas precipitações, o Estado chega ao quinto dia consecutivo com chuvas em mais de 100 municípios. Até o último levantamento, 127 cidades haviam tido precipitações.

Conforme a Funceme, a macrorregião do Cariri somou os maiores acumulados do intervalo, com Missão Velha (115 mm) registrando o maior volume. Brejo Santo (80 mm) e Juazeiro do Norte (74 mm), também somaram boas precipitações. Aibuaba (114 mm), também na porção Sul do Estado, registrou o segundo maior volume das últimas 24 horas.

Na sequência estão as cidades de Viçosa (105 mm), na região da Ibiapaba; Parambu (96 mm) e Martinópole (85.0 mm).

Previsão

Segundo previsão da Funceme, o Estado deve ter predomínio de nebulosidade variável com eventos de chuva em todas as regiões ao longo desta terça-feira (17). Para amanhã (18), a tendência é de eventos no Cariri, Sertão Central e Inhamuns, na Ibiapaba e no Litoral Norte, com chuvas isoladas nas demais regiões. A situação deve se manter até quinta-feira (19).