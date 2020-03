Estado registra chuvas em mais de 100 municípios pelo quarto dia seguido

A tendência de boas precipitações dos últimos dias se manteve no início desta semana. Entre as 7 horas de ontem (15) e 7 horas desta segunda-feira (16), o Ceará registrou precipitações em mais de 120 cidades, segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Este é o quarto dia seguido que chove em mais de 100 municípios no Estado, com eventos observados em todas as macrorregiões.

Com 205 milímetros, Lavras da Mangabeira, no Cariri, registrou a maior precipitação das últimas 24 horas e o segundo maior acumulado do ano. A chuva de Icapuí (220 mm), na última sexta-feira, foi a maior até o momento. Na terceira posição está Granja, onde choveu 180 mm, no dia 5 deste mês; seguida por Barreira, com 174 mm, em 24 de fevereiro; e Pedra Branca, onde choveu 172 mm, em 9 de janeiro.

Tarrafas, na macrorregião do Sertão dos Inhamuns, teve a segunda maior precipitação do intervalo. Com 170 milímetros, o Município marcou, também, a quinta maior precipitação deste ano, no Ceará.

Também nos Inhamuns, Parambu somou o terceiro maior volume entre ontem e hoje (16). Foram registrados, na cidade, 165 mm. Várzea Alegre (158 mm) e Cariús (158 mm), nas regiões do Cariri e Centro-Sul, respectivamente, seguem a lista de maiores precipitações das últimas 24 horas, conforme balanço parcial da Funceme.

Previsão

Segundo previsão da Funceme para hoje, o Estado deve apresentar nebulosidade variável com eventos de chuva em todas as regiões. Para amanhã (17), o órgão prevê predomínio de nebulosidade variável com eventos de chuva em todas as regiões. Já para quarta-feira (18), as regiões do Cariri, Ibiapaba e litoral Norte do Ceará devem concentrar os eventos de chuva.

Maiores chuvas do dia, até às 9h47: