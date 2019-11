Cariri volta a receber chuvas nesta quarta-feira (27) e clima se mantém mais agradável

Os municípios da região do Cariri voltaram a receber chuvas nesta quarta-feira (27). Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), o município de Missão Velha registrou a maior precipitação (54 milímetros) entre as 7h desta terça-feira (26) e as 7h de hoje (27). A última cidade a contabilizar pluviosidade com mais de 50 milímetros foi Potengi (58.0 mm), também na região do Cariri, em 21 de outubro deste ano.

Na sequência estão as cidades de Mauriti (41.5 mm), Penaforte (36.0 mm), Milagres (28.4 mm), Brejo Santo (23.0 mm), Barro (22.2 mm) e Santana do Cariri (22.0 mm). Os dados do intervalo ainda são parciais e devem ser atualizados ao longo do dia conforme as informações dos postos da Funceme. Fora da região caririense, a Funceme registrou precipitações apenas na cidades de Itapiúna (4 mm) e Mulungu (0,2 mm), no Maciço de Baturité; e Maranguape, no litoral cearense, com 0,6 milímetros.

Temperatura

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura prevista para hoje nos municípios caririenses deve ficar entre entre 21°C (mínima) e 38°C (máxima). Com estas precipitações, o clima começa a ficar mais agradável na região.

A previsão da Funceme para esta quarta-feira (27) é de nebulosidade variável com possibilidade de chuva na região do Cariri e sul dos Inhamuns. Além disso, também pode chover nos litorais de Fortaleza e Pecém. Nos satélites do órgão é possível observar nuvens baixas sobre o Ceará.

Desde o início da semana a macrorregião do Cariri registra chuvas. Entre domingo (24) e segunda-feira (25), a região registrou precipitações mais leves, valores que aumentaram ao longo da terça-feira (26) e manhã desta quarta-feira. A tendência deve se manter até o fim da semana.

Previsões

Quarta-feira (27): Nebulosidade variável com possibilidade de chuva nos litorais de Fortaleza e do Pecém, no Cariri e no sul dos Inhamuns. Nas demais regiões, nebulosidade variável.

Quinta-feira (28): Nebulosidade variável em todas as regiões.

Sexta-feira (29): Nebulosidade variável em todas as regiões.