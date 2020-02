Caminhão da Enel cai em açude na zona rural de Tamboril

Um caminhão da Enel Distribuição Ceará caiu em um açude em Tamboril, no Sertão de Crateús, nesta terça-feira (18). Quatro pessoas estavam no veículo. Segundo a Polícia Militar, o motorista teve ferimentos na mão e foi socorrido para um hospital. No entanto, em nota, a Enel afirma que não houve feridos no acidente.

Segundo a PM, choveu na região e o motorista fazia uma curva próximo ao reservatório quando o caminhão caiu.

Outros três ocupantes do veículo tiveram ferimentos leves, informou a polícia.

Os funcionários da empresa faziam manutenção na rede elétrica da região.

De acordo com a Enel, as causas do acidente vão ser apuradas.