Calor atinge 36,6º C em Jaguaribe e cidade é a mais quente do Brasil nesta sexta-feira

A cidade de Jaguaribe, no Vale do Jaguaribe do Ceará, registrou nesta sexta-feira (31), 36,6 °C de temperatura. Com essa temperatura, a cidade cearense ficou em primeiro lugar no ranking dos mais quentes do país. Os dados são o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Logo após Jaguaribe, aparecem Santana do Araguaia (PA), com 36,5 º C; Palmas (TO), com 36,4º C; Peixe (TO), com 36,1º C; e São João do Piauí (PI), com 35,8º C.

Jaguaribe já havia sido destaque em maio por conta do calor. Na última semana do mês, conforme dados da rede de Plataformas de Coleta de Dados (PCDs) mantida pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), o município registrou valores acima dos 37°C.

A diminuição das chuvas em Jaguaribe e no Ceará de forma geral ajuda para a variação na temperatura no território, segundo o meteorologista da Funceme Raul Fritz.

“A redução das chuvas é um fator importante. Neste mês de maio, no município de Jaguaribe, a precipitação média está 63% abaixo da normal climatológica, lembrando, ainda, que esse município também ficou abaixo da média (18,5%) no mês de abril e em março (27,9%). Nos últimos dias, não houve registros de precipitações”, explica.

Umidade do ar, solo e ventos

Outras variáveis ambientais também colaboram para a variação da temperatura. Além da chuva – que, quando constante, aumenta a umidade do solo e do ar – a velocidade dos ventos e presença ou não de vegetação impactam no clima.

“Quanto maior a temperatura e a umidade do ar, e menor velocidade dos ventos, maior a sensação de calor. Observa-se que, de modo geral, a temperatura aumenta entre 12h e 15h. Neste intervalo, principalmente, o Sol encontra-se mais diretamente sobre nossa cabeça aquecendo mais a superfície, que aquece o ar acima dela. E essa superfície já começou a ser aquecida pelo período de insolação da manhã, ou seja, no início da tarde, com a incidência mais vertical da luz solar o aquecimento da superfície (já aquecida durante a manhã) é ainda maior e mais rápido”, explica Fritz.