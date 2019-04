Alunos da rede municipal e estadual de Itarema têm férias antecipadas por causa das chuvas

Cerca de 8 mil estudantes da rede municipal e estadual de Itarema, cidade localizada no Litoral Oeste do Estado, entram de férias a partir de hoje (3). A medida foi tomada pelo prefeito Elizeu Charles Monteiro, por meio da assinatura do decreto nº 11/2019. No documento, que antecipa as férias das escolas de julho para o mês de abril, ressalta os problemas que o município vem passando por causa das fortes chuvas, como o “rompimento de diversos trechos de estradas" e o "alagamento de equipamentos educacionais”.

“Sentamos com diretores e professores e decidimos antecipar as férias e vamos compensar em julho. Muitos alunos são da zona rural e precisam se deslocar de várias comunidades, que estão interditadas, para a sede do município. E eles não estavam conseguindo chegar na escola, por isso a decisão”, explica Elizeu Charles Monteiro, prefeito do município.

O decreto antecipa as férias escolares de julho para o mês de abril. Foto: reprodução

Neste caso, os estudantes terão as férias antecipadas julho. O retorno deve acontecer no dia 3 de maio. Toda a rede de ensino do município é afetada pela medida.

Chuvas

Itarema, distante 211 quilômetro de Fortaleza, está na lista dos 10 municípios que registraram as maiores chuvas do mês de março de 2019, um volume total de 657 milímetros, segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

“As chuvas, talvez esse seja o maior inverno da história do Município, deixaram as estradas quase todas interditadas. Foi embora pontes, arrombou várias estradas”, comenta o prefeito. “A gente ainda parou por apenas uma semana, pensando em recomeçar nesta semana. Entretanto, nesta segunda-feira, a frequência foi menor que 50% em algumas escolas e isso ia prejudicar muitos alunos”, conclui.