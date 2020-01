Águas da transposição do Rio São Francisco chegam ao último reservatório antes do Ceará

Após as comportas da barragem Negreiros, em Salgueiro (PE), serem abertas, na última sexta-feira (3), as águas do “Velho Chico” voltaram a percorrer os trechos do canal do Projeto de Integração do Rio São Francisco (Pisf) e já estão enchendo o reservatório Milagres, no município de Verdejante (PE). Esta é a última estrutura antes de a água do rio chegar ao território cearense.

A expectativa é que a barragem de Jati, no município homônimo do Cariri, receba as águas do Rio São Francisco apenas no fim do mês de março, segundo o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR). Isso porque o período de três meses é o prazo estipulado para a barragem de Milagres ficar cheia, antes de seguir para o Ceará.

Hoje, o Eixo Norte do Pisf ultrapassa 97% de execução física. Esta etapa será responsável por levar a água da Transposição aos estados do Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte.

Caminho das águas

Da barragem de Jati, o recurso hídrico segue até o Açude Castanhão, pelo Cinturão das Águas do Ceará (CAC), para abastecer a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Pela obra estadual, a água será transportada por 53 quilômetros do chamado “eixo emergencial”.

O recurso hídrico, captado em Jati, seguirá por gravidade até Missão Velha, onde será direcionado ao Riacho Seco, seguindo pelo Rio Salgado até desaguar no Rio Jaguaribe, onde cairá no maior reservatório do Estado.