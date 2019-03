Fãs fazem fila no Morro Branco para fotografar Trono de Ferro

Dezenas de pessoas se reuniram entre as falésias de Beberibe com um objetivo em comum ao longo do dia de ontem (25): registrar um momento ao lado do famoso Trono de Ferro, peça icônica da série Game of Thrones, exibida pelo canal de TV por assinatura HBO. Escondido entre as areias do Morro Branco e Praia das Fontes, três guardiões - moradores do próprio município contratados para a tarefa - controlavam as fotos tiradas pelos que resolveram ir até o local. Na ocasião, outros dois produtores davam informações sobre a ação de marketing.

As informações de que o Trono estava em Beberibe começaram a surgir nas redes sociais ainda na noite de sexta-feira (22). No entanto, a primeira pessoa a encontrá-lo só fez um registro no sábado (23). Nos perfis oficiais da série no Twitter, a campanha "A busca pelo Trono de Ferro" ou "For The Throne", em inglês, anunciou que seis réplicas seriam distribuídas em lugares diferentes pelo mundo. Até o momento, elas foram encontradas na Espanha, Suécia, Reino Unido e, agora, no Brasil.

Parte da série

Fãs da saga, criada pelo escritor norte-americano George R. R. Martin, acreditam que Beberibe possui semelhança com um dos locais descritos nos livros que deram origem à série televisiva. "Acho que a intenção da HBO foi mostrar os locais parecidos com os lugares da série, que remetem a Westeros e, no caso, aqui remete a Valyria", explica Ítalo Cardoso, 25, que saiu de Fortaleza com os amigos até a praia para ver o Trono de perto.

Valyria, citada como as ruínas de uma antiga capital de uma civilização, aparece tanto na série como nos livros do universo de Game of Thrones. Na história, é descrita como uma cidade que abrigou a Casa Targaryen, uma das famílias na disputa pelo trono e da qual Daenerys Targaryen, uma das protagonistas, faz parte. A teoria dos fãs se baseia nos outros locais já divulgados. Outra hipótese, levantada por fãs que estiveram na fila, é de que não há uma ligação direta entre o local e a saga. "De um tempo para cá, o Estado está se destacando muito na mídia internacional", opina John Kleber Sales.

Sob o sol forte da Praia das Fontes, também apareceu quem não sabia nada sobre disputas pelo trono ou cenários medievais. Maria Suli dos Santos, 53, moradora de Beberibe, passou cerca de duas horas na fila. "Nunca vi, não assisto à série, mas tô aqui no sol pela minha filha, né? Ela está lá no fim, eu só vou entrar para bater a foto dela".

Segundo membros da produção que estiveram no local, o município teria sido uma escolha do próprio autor e, além disso, o trono seria retirado ainda no fim da tarde de ontem. A estreia mundial da oitava temporada da série será no dia 14 de abril.