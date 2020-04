Prefeito exonera filhos de Moroni e Tin Gomes, secretários e ex-vereadores que podem disputar cargos

O prefeito Roberto Cláudio (PDT) exonerou, na sexta-feira (3), um time do alto escalão da gestão municipal para que eles possam disputar uma vaga na Câmara Municipal nas eleições deste ano. A medida já era prevista, já que a legislação eleitoral estabelece que candidatos ao Legislativo não podem ocupar cargos de secretário ou congêneres no Executivo até seis meses antes do pleito. Ou seja, eles tinham até este sábado (4) para serem exonerados, já que o primeiro turno está marcado para 4 de outubro.

Entre os que deixaram seus cargos, estão o superintendente adjunto da Autarquia de Urbanismo e Paisagismo de Fortaleza (UrbFor), Adams Cavalcante Gomes, filho do deputado estadual Tin Gomes, que também é aliado do prefeito; e Mosiah Caldas Torgan, secretário municipal do Desenvolvimento Econômico (SDE) e filho do vice-prefeito de Fortaleza, Moroni Torgan.

Também foram exonerados Lúcio Bruno, coordenador especial de Articulação Política e um dos principais articuladores do prefeito na Câmara; Júlio Brizzi Neto, coordenador especial de Políticas Públicas de Juventude; Cláudio Nelson, coordenador adjunto da Coordenadoria Especial de Relações Internacionais e Federativas; entre outros coordenadores e auxiliares de Roberto Cláudio. Todos devem disputar uma vaga no Legislativo municipal.

Além deles, o prefeito também exonerou o Gerente de Operações e Fiscalização de Trânsito da Autarquia Municipal de Trânsito (AMC), Disraelli Brasil, e o presidente do Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos, Fábio Santiago Braga. Disraelli deve disputar uma vaga no Legislativo municipal pela Rede Sustentabilidade. Já Fábio Braga deve concorrer pelo PSD.

Dois vereadores que ocupavam cargo de gestão também deixaram os cargos para concorrer novamente a uma vaga na Câmara: Marta Gonçalves (PL), coordenadora especial de Políticas sobre Drogas, e Elpídio Nogueira (PDT), secretário municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS) e irmão do presidente da Assembleia Legislativa, deputado José Sarto (PDT).

Ex-vereadores que também compunham o time de auxiliares de Roberto Cláudio deixaram os cargos de olho nas eleições.

Confira os nomes dos exonerados que devem disputar

Adams Cavalcante Gomes, superintendente adjunto da Autarquia de Urbanismo e Paisagismo de Fortaleza (UrbFor) e filho do deputado estadual Tin Gomes.

Ana Paula Brandão da Silva, coordenadora especial de Articulação Política (esposa do vereador Márcio Cruz, do PSD).

Audizio Oliveira Silva, coordenador executivo da Assessoria Especial de Acompanhamento Lesgislativo da Coordenadoria Especial de Articulação Política (Ex-vereador).

Cláudio Nelson Campos Brandão, coordenador adjunto da Coordenadoria Especial de Relações Internacionais e Federativas do Gabinete do Prefeito.

Elpídio Nogueira Moreira, secretário municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (Vereador).

Fábio Santiago Braga, presidente do Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (Imparh).

Francisco Disraelli Paraíba Brasil, Gerente de Operações e Fiscalização da Autarquia Municipal de Trânsito (AMC).

Heitor Cláudio Portela de Holanda, coordenador da Assessoria Especial da Coordenadoria de Participação Social (Ex-vereador).

Roberto Rios Nogueira, secretário executivo da Regional VI (Ex-vereador).

Robert Burns Moreira de Oliveira, assistente técnico-administrativo da Coordenadoria de Conservação de Vias Públicas (ex-vereador).

Júlio Brizzi Neto, coordenador especial da Coordenadoria Especial de Políticas Públicas de Juventude.

Lúcio Albuquerque Bruno Figueiredo, coordenador especial da Coordenadoria Especial de Articulação Política.

Marco Aurelio Bezerra Gomes, coordenador do Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios da Secretaria Municipal das Finanças (Ex-vereador).

Mosiah Caldas Torgan, secretário municipal do Desenvolvimento Econômico.

Marta Maria do Socorro Lima Barros Gonçalves, coordenadora especial de Políticas sobre Drogas (Vereadora).

Natália Soares Rios, coordenadora executiva da Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para as Mulheres da Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social.