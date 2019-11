Divulgado resultado preliminar do concurso da Câmara Municipal de Fortaleza

O resultado preliminar do concurso da Câmara Municipal de Fortaleza foi divulgado nesta sexta-feira (22). Após a divulgação, os candidatos têm prazo de até dois dias úteis para apresentar recurso.

De acordo com o edital, após a análise das solicitações apresentadas à Fundação Carlos Chagas, será publicado o resultado final do primeiro concurso da história do Legislativo municipal, previsto para 19 de dezembro.

As provas foram realizadas no dia 13 outubro, com 31 vagas para os cargos de Agente administrativo, Consultor Técnico Legislativo, Consultor Técnico Jurídico, Consultor Técnico Administrativo, Engenheiro Civil, Revisor, Contador, Médico Clínico Geral, Bibliotecário e Redator.

> Confira o resultado do concurso da Câmara de Fortaleza

O concurso, conforme o Edital nº 001/ 2019, terá validade de 2 (dois) anos, a contar da data da publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma vez, por igual período, a critério do Legislativo.