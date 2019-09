Bradesco assume folha de pagamento da Prefeitura de Fortaleza após vencer leilão por R$ 290 milhões

A folha de pagamento dos servidores da Prefeitura de Fortaleza será agora administrada pelo banco Bradesco, que venceu o leilão para prestar o serviço com um lance de R$ 290 milhões. O valor foi considerado surpreendente pelo prefeito Roberto Cláudio.

A quantia negociada supera a de capitais como Salvador, onde leilão semelhante foi encerrado com R$ 160,2 milhões. A capital cearense ultrapassou, também, a média histórica da região Nordeste, que nunca havia superado a cifra de R$ 116 milhões para este tipo de serviço.

O processo foi conduzido pela Comissão de Licitação da Prefeitura de Fortaleza com a presença de outras instituições bancárias como Itaú, Caixa Econômica Federal, Santander e Banco do Brasil.

Operações e serviços

A Prefeitura de Fortaleza tem 52.339 servidores, entre ativos, aposentados e pensionistas, que passarão a receber os proventos pela instituição vencedora. Com isso, o Bradesco traz para sua operação um valor aproximado de R$ 230 milhões mensais.

Os recursos que entram para o município serão usados em obras de infraestrutura, para educação e saúde, segundo afirmou o prefeito Roberto Cláudio.

Além do pagamento da folha de salários dos servidores públicos ativos e inativos, a licitação contempla os pagamentos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo do município, em favor dos fornecedores de bens, prestadores de serviços, beneficiários e credores diversos, pessoas físicas, jurídicas ou entes despersonalizados.

O último processo para a escolha de instituição para esse serviço foi em 2014, quando o escolhido foi o Banco do Brasil, que fechou o pagamento à Prefeitura no valor de R$ 105,9 milhões