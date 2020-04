Bolsonaro volta a criticar restrições de governadores e anuncia produção de hidroxicloroquina

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) voltou a criticar, em pronunciamento nesta quarta-feira (8), as medidas de restrições ao funcionamento de serviços não essenciais adotadas por governadores e prefeitos. Ele afirmou, ainda, que, mesmo sem ter comprovação científica sobre o uso da hidroxicloroquina para tratar pacientes com a Covid-19, o Governo Federal está adquirindo matéria-prima para produzir o medicamento no País.

"Tínhamos dois problemas a resolver: vírus e empregos. Respeito a autonomia dos governadores e prefeitos (em proibir funcionamento de serviços não essenciais), mas o Governo Federal não foi consultado sobre a amplitude e duração das medidas", ressaltou

Mais uma vez, ele citou um trecho do dicurso do diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS) para defender o fim do isolamento social. "Como afirmou o diretor-geral da OMS: cada país tem suas particularidades, e a solução não é a mesma para todos. As consequências para o tratamento não podem ser mais danosas do que a própria doença. Eu tenho certeza que todos os brasileiros querem voltar a trabalhar", afirmou.

Sem citar o aval do Ministério da Saúde, o presidente disse que o Governo está adquirindo mais matéria-prima para produzir hidroxicloroquina para utilizar no tratamento de pacientes com a Covid-19. "Após ouvir médicos, pesquiasadores, passei a divulgar o uso da hidroxicloroquina. Mesmo sem comprovação científica, vários médicos tem ministrado esse medicamento agora para não se arrepender depois", salientou sobre o uso da substância.

Ele também ressaltou que a matéria-prima deve chegar até sábado no país para a produção em massa do medicamento. A substância está sendo comprado da Índia.

Auxílio emergencial

Bolsonaro também afirmou que, a partir desta quinta-feira (9), o auxílio emergencial de R$ 600 a trabalhadores autônomos e famílias de baixa renda começará a ser pago. Ele também citou a liberação de créditos para microempresas via Caixa Econômica Federal, entre outras medidas.