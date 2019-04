Bolsonaro: Se nada for feito, o País não terá recursos para garantir aposentadorias

O presidente Jair Bolsonaro fez, na noite desta quarta-feira, um pronunciamento em cadeia de Rádio e TV, agradecendo aos parlamentares, em especial ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), pela aprovação da PEC da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), na noite da última terça-feira.

“Agradeço ao empenho e o trabalho da maioria dos integrantes da comissão e também o comprometimento do presidente Rodrigo Maia”, disse o presidente.

Ele se mostrou confiante na aprovação da reforma nas próximas votações. “O Governo continua a contar com o espírito patriótico dos parlamentares para a aprovação da nova Previdência”.

Bolsonaro aproveitou o pronunciamento para destacar os efeitos de um eventual fracasso na tramitação da reforma.

“Se nada for feito, o País não terá recursos para garantir uma aposentadoria para todos os brasileiros. Sem mudanças, o Governo não terá condições de investir em áreas importantes para as famílias, como saude, educação e segurança. Com a reforma, os mais pobres pagarão menos”, alertou o presidente.

Bolsonaro afirmou ainda que as mudanças nas regras previdenciárias permitirão a redução da desigualdade social. "Temos certeza que a nova previdência vai fazer o Brasil retomar o crescimento, gerar emprego e principalmente a reduzir a desigualdade social, porque com a reforma os mais pobres pagarão menos. O Brasil tem pressa. Muito obrigado a todos."