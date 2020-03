Bolsonaro nomeia pastor Roque Albuquerque como novo reitor da Unilab 

Roque Albuquerque (foto), que já era professor da instituição, assume no lugar do professor do curso de engenharia, Alexandre Cunha Foto: Reprodução/Facebook



O presidente Jair Bolsonaro nomeou, na manhã desta quarta-feira (11), por meio do Ministério da Educação (MEC), o professor e pastor Roque do Nascimento Albuquerque como novo reitor "pro tempore" da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab).

"Pro tempore" é uma expressão latina que significa "temporário". A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) e tem execução imediata.

Roque Albuquerque, que já era professor da instituição, assume no lugar do professor do curso de engenharia, Alexandre Cunha, que ocupava o cargo também na condição de "pro tempore" desde agosto de 2018.

Além de pastor, o novo reitor é pós-doutor em Estudos da Tradução pela Universidade Hamline, e doutor em Filosofia - Língua Grega no Central Baptist of Minneapolis, Minnesota (2013), ambos nos Estados Unidos. o segundo título foi convalidado em Doutor em Estudos da Linguagem pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte.