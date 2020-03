Bolsonaro diz que pode ter sido infectado e cogita novo teste para o coronavírus

O presidente Jair Bolsonaro disse hoje, ao deixar o Palácio da Alvorada que "talvez tenha sido infectado" pelo novo coronavírus e que "faça mais um [teste] até". Isso porque, segundo ele, teve contato com muitas pessoas infectadas.



Bolsonaro já realizou dois testes para o novo coronavírus depois de chegar da viagem que fez aos Estados Unidos. Segundo o chefe do executivo, os dois testes deram resultados negativos para o Covid-19. No entanto, as cópias dos exames clínicos não foram divulgadas.



Até o momento, pelo menos 23 pessoas ligadas à comitiva presidencial que viajou aos Estados Unidos no início deste mês foram diagnosticados com a doença.



Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, que também teve contato com Bolsonaro no país, divulgou um memorando oficial assinado por seu médico, atestando que a análise não havia detectado o Covid-19.



Segundo a Agência FolhaPress, a reportagem solicitou à Secom (Secretaria Especial de Comunicação) da Presidência da República cópia do exame em duas oportunidades, mas não obteve resposta.