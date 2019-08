Acusado de estelionato, vereador de Sobral é preso em Natal

O vereador afastado de Sobral, Conselheiro Romário Araújo (SD), foi preso na manhã desta sexta-feira (9), em Natal, capital do Rio Grande do Norte. Ele era considerado foragido da Justiça no Ceará, após ter prisão decretada, em julho, pela juíza Joyce Sampaio Fontenelle Durval.

A Polícia de Sobral começou a monitorar os passos de Romário, quando ele foi localizado, nesta sexta-feira (9), em uma pousada, e foi detido pela Delegacia de Capturas de Natal. Segundo o delegado municipal de Sobral, Marcio Luiz, eles conseguiram encontrar o vereador através das redes sociais.

"Ele estava em uma pousada, curtindo, passeando. Estava sozinho e postando foto nas redes sociais, em um passeio pelo mar. Ele se encontra na Delegacia de Capturas de Rio Grande do Norte, onde vai ser feito o exame de corpo de delito e a gente vai mandar a equipe da Polícia Civil (do Ceará) para ser feito o recambiamento para Sobral".

Segundo o delegado, a transferência de Romário deve ser feito na próxima semana. Para o titular da Delegacia de Sobral, a prisão preventiva do vereador deverá ser difícil de ser revertida, porque ele tem outro mandado de prisão aberto no estado do Paraná, por não pagamento de R$ 40 mil de pensão alimentícia.

Câmara

O parlamentar, que está afastado da Câmara Municipal também por ordem judicial, é acusado de crime contra o patrimônio e estelionato.

Vereadores de oposição na Cidade preparam uma representação contra o parlamentar na Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, o que poderá abrir um processo de cassação do mandato de Romário.

Histórico

Desde fevereiro, Romário Araújo é investigado por prometer empregos públicos em troca da participação em um curso. Apenas neste caso, pelo menos 36 pessoas prestaram queixa na delegacia contra o vereador. Uma das vítimas afirma que pagou R$ 900 para participar de suposto curso preparatório para o exércício de função na área de fiscalização institucional do Governo do Estado.

Em abril, os vereadores rejeitaram representação que acusava Araújo de quebra de decoro parlamentar. O requerimento pedia o afastamento do vereador e a instauração de uma comissão para apurar as denúncias contra o parlamentar do Solidariedade. O recebimento da denúncia, entretanto, foi rejeitado por 10 votos contra, 8 a favor e duas abstenções.

Até o fechamento desta reportagem, não conseguimos localizar a defesa do vereador, Rommário Araújo.