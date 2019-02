Deputados cearenses solicitam a Moro apoio a demandas do Estado

Parte da bancada de deputados federais cearenses se reuniu nesta terça-feira (26), em Brasília, com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Os parlamentares reivindicaram ações do Governo Federal em benefício do Ceará. Entre elas, estão medidas na Segurança Pública. O próximo encontro da bancada, ainda sem data definida, será com o ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodríguez, após o Carnaval.

De acordo com o deputado Capitão Wagner (Pros), o ex-juiz se comprometeu a avaliar "de forma positiva" demandas do governador Camilo Santana (PT). "Nós solicitamos ao ministro a liberação dos agentes penitenciários para reforçar a força-tarefa que está agindo nos presídios do Ceará. O ministro solicitou um novo documento ao governador do Estado. Com isso, se comprometeu em avaliar de forma positiva o pedido", disse o parlamentar.

Ainda segundo Wagner, os cearenses levaram à reunião o tema "dos bloqueadores de sinal de celular, que está no pacote anticrime e que está sendo discutido" na Câmara dos Deputados. "Trouxe mais uma vez a ideia de utilização das armas de fogo, que são apreendidas pela Justiça, sendo essas armas doadas aos órgãos de segurança: para a Guarda Municipal, a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros e demais instituições", reivindicou.

Também presente à reunião, o deputado Junior Mano (Patri) afirmou que foi levado ao ministro da Justiça o pedido de indenização para as cidades que sofreram com os ataques das facções criminosas. "O patrimônio público foi queimado. Municípios tiveram vários ônibus queimados. Argumentamos uma forma de o Governo indenizar esses municípios que foram atacados", destacou o parlamentar.

Ao fim da reunião, o ministro também pediu aos parlamentares do Ceará apoio ao pacote anticrime.

Redes sociais

Aproveitando a fama que o ex-juiz conquistou trabalhando na Operação Lava Jato, deputados cearenses utilizaram as redes sociais para explicitar a breve reunião. O coordenador da bancada cearense, Domingos Neto (PSD), publicou fotos e vídeos considerando o encontro "produtivo".

"A bancada do Ceará teve uma reunião produtiva hoje com o ministro Sérgio Moro. Apontamos os nossos principais problemas na área da Segurança. Ele se comprometeu a atuar contra a criminalidade no nosso Estado. A bancada também atua para fazer a ponte entre os anseios dos cearenses e as forças federais", escreveu o parlamentar.

Em vídeo, Domingos prometeu, ainda, ao ministro esforço para aprovar o pacote anticrime no Congresso Nacional. "Tenho a convicção de que vamos poder dar o apoio necessário às medidas anticrime do ministro Sérgio Moro no Congresso Nacional, e que o Estado do Ceará será usado como modelo que o Governo Federal vai precisar em parceria com estados e municípios de combate ao crime organizado em todo o País".

Também na internet, Moses Rodrigues (MDB) disse que "o ministro falou sobre a crise de violência que assolou o Estado do Ceará em sua primeira semana à frente da Pasta e pediu o nosso apoio, deputados cearenses, para aprovação do pacote anticrime apresentado por ele ao Congresso".