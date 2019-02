Deputado propõe debate sobre reforma da Previdência na AL

O deputado estadual Romeu Aldigueri (PDT) protocolou, nesta quinta-feira (21), requerimento convocando a sociedade, entre prefeitos, militares, civis, entidades sindicais e políticos, para debater em sessão especial na Assembleia Legislativa a reforma da Previdência.

"Entrei com a proposta para convocar todas as esferas da vida pública e privada porque é um assunto de todos, é um assunto do Brasil. Não há assunto mais importante na pauta nacional hoje”, defendeu.

Segundo Aldigurei, é consenso na Casa entre os parlamentares a realização do debate. A expectativa dele é que o requerimento seja votado na próxima semana.