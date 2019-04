Fortaleza é eleita uma das 10 melhores cidades da América Latina para viver aposentado

Em um ranking norte-americano, Fortaleza foi eleita, neste mês, uma das 10 melhores cidades da América Latina para desfrutar da aposentadoria. A seleção foi realizada pela U.S. News & World Report, renomada multiplataforma especializada em elaborar rankings mundiais e análises de consumo, sediada na capital Washington. O principal objetivo da lista é guiar norte-americanos interessados em mudar para a América do Sul ou Central, no momento em que planejam o período da vida depois de pendurar as chuteiras no trabalho.

>Histórias de quem veio para Fortaleza para fugir do frio

>Confira especial sobre os 293 anos da capital cearense

A capital cearense é citada em segundo lugar, atrás de Cuenca (Equador). O ranking inclui ainda, na ordem, Mazatlan (México), Medellín (Colômbia), Mendoza (Argentina), Las Terrenas (República Domicana), San Ignacio (Belize), El Valle de Anton (Panamá), La Barra (Uruguai) e Viña del Mar (Chile).

Publicação americana destacou o litoral de Fortaleza como um dos atrativos para quem vai se aposentar e planeja uma nova morada Embratur

Para elaborar o ranking, a U.S. News & World Report considerou critérios como custo de vida (considerando quem se aposenta recebendo em dólar), padrão dos serviços básicos, variedade das opções de lazer, entretenimento e consumo, entre outros.

"Entre as muitas cidades do bonito litoral da região Nordeste do Brasil, Fortaleza se destaca pela vida sofisticada à beira-mar, bairros chiques e um centro histórico colorido. Esta é uma das cidades mais visitadas do Brasil graças ao seu excelente clima, qualidade de suas praias de areia branca e ao padrão de serviços e facilidades. O calçadão da beira-mar é alegre e movimentado dia e noite com corredores, pedestres e banhistas. Toda manhã, jangadeiros trazem do mar o pescado fresco. A atual valorização do dólar americano diante da moeda brasileira, o real, torna o custo de vida e o preço de uma viver de frente ao oceano um pechincha", descreve o informe da U.S. News & World Report.

No Brasil, Fortaleza foi a única incluída no ranking.