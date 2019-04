Veja como renovar, consultar pontos e tirar 2ª via da CNH digital

A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) é o documento que autoriza a condução de veículos automotores em todo o território nacional. O Departamento de Trânsito (Detran) de cada estado é responsável por emitir o documento para motoristas habilitados, bem pode cassar em caso de multas excessivas.

Como consultar pontos e multas na CNH?

A consulta dos pontos da sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) é feita no Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e pode ser realizada de três formas: pessoalmente – com a CNH em mãos, é possível consultar seus pontos no posto do Detran mais próximo. Familiares também podem consultá-los, desde que tenham uma cópia simples da habilitação e um comprovante de parentesco original; pela internet, pelo site do Detran; ou pelo aplicativo do Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), que permite consultar o número de pontos na CNH.

Com quantos pontos se perde a CNH?

O número máximo de pontos permitido na CNH é 19, porque a partir de 20 pontos pode ser instaurado o processo de suspensão da carteira. Para motoristas profissionais, existe uma situação diferente e esse número é um pouco mais baixo, 14 pontos.

Quem ainda tem a Permissão Para Dirigir (PPD) deve estar atento aos tipos de infração, já que só poderá solicitar a CNH definitiva se não tiver cometido infração gravíssima, grave ou se não for reincidente em infração média. Esses pontos acumulam na CNH pelo período de um ano, ou seja, cada pontuação tem validade de 12 meses a partir da data da infração e, após esse período, expiram.

CNH vencida pode valer como documento?

Desde 2017, a CNH vencida passou a valer como um documento de identificação. Na época, o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) entendeu que a CNH pode, sim, ser utilizada como documento de identificação em todo o território nacional, ainda que em momento posterior à data de validade que está no documento, uma vez que ela refere-se apenas ao prazo de vigência do exame de aptidão física e mental.

Como baixar a CNH digital?

O motorista deve utilizar o aplicativo Carteira Digital de Trânsito, que é gratuito. A versão digital do documento só está disponível para quem tem o novo modelo da carteira de habilitação, com um código QR (combinação de quadrados) no verso.

Com um aplicativo instalado, o usuário deve seguir uma série de passos para habilitar a CNH digital. Confira o passo a passo.

Como tirar a 2° via da CNH?

O Detran é o órgão que faz a emissão da segunda via da carteira nacional de habilitação, que cobra uma taxa pelo serviço. O requerente deve apresentar documentos e um boletim de ocorrência informando sobre a perda do documento original.

A solicitação do documento pode ser feita pela internet. Veja o passo a passo de como realizar o procedimento.