Universidade de Fortaleza realiza Vestibular no dia 1º de fevereiro

A Universidade de Fortaleza realizará no próximo sábado, 1º de fevereiro, o Vestibular 2020.1. A prova terá início às 8h30, no campus da instituição. Para quem está interessado em ingressar na Unifor, estão abertas as inscrições para o processo seletivo que conta com uma prova de 20 questões de múltipla escolha e uma redação.

A inscrição pode ser feita no site www.unifor.br/estudenaunifor ou pelo aplicativo Estude na Unifor, disponível nos sistemas operacionais Android e IOS. Os candidatos terão 3 horas para a realização da prova.

O Vestibular é uma das três modalidades de ingresso na Instituição. Caso o candidato tenha participado de provas anteriores da Universidade, mas sua pontuação não conseguiu atingir o escore suficiente para entrar no curso de sua escolha, ele poderá usar a nota anterior para classificação em outro curso.

A terceira forma de ingresso na Universidade de Fortaleza é a utilização da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), referente aos exames realizados entre 2010 a 2018. A presidente da Comissão Permanente do Processo Seletivo da Unifor, professora Janine Braga, fala sobre as formas de ingresso na Instituição. "Nessa fase do Vestibular Unifor, há inscrições contínuas e o candidato poderá utilizar a sua nota do Enem, assim como a pontuação obtida em outra edição do Vestibular".

Cursos em oferta

Na área do Centro de Ciências da Comunicação e Gestão, os cursos são Cinema e Audiovisual, Publicidade e Propaganda, Jornalismo, Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Comércio Exterior, Marketing e Design de Moda, Eventos.

No Centro de Ciências da Saúde, há vagas para Nutrição, Educação Física (Bacharelado e Licenciatura), Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Odontologia, Psicologia, Estética e Cosmética e Medicina Veterinária

Em Ciências Tecnológicas, Arquitetura e Urbanismo, Ciência da Computação, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Civil, Engenharia de Computação, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica, Engenharia Mecânica, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Energias Renováveis e Computação em Nuvem. E no Centro de Ciências Jurídicas, Direito.

Programa de bolsas

A Universidade de Fortaleza lançou programa de bolsas de estudo a partir do primeiro semestre deste ano, com várias possibilidades para o público. A iniciativa da Unifor contempla os ingressantes do primeiro semestre deste ano, veteranos e também as pessoas que querem fazer a segunda graduação. Em alguns casos, o benefício chega a 100% de desconto em todo o curso.

O professor Henrique Sá, vice-reitor de Graduação da Unifor, diz que incentivos como este reforçam o compromisso da instituição em ampliar a oferta de vagas do ensino superior para todos. "Um dos pilares da Universidade de Fortaleza é a qualidade da formação e isso depende muito do desempenho dos alunos. O programa de bolsas é fundamental para reconhecer o mérito deles e valorizar seu esforço acadêmico nas mais diversas áreas", destaca.