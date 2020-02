Universidade de Fortaleza está com inscrições abertas

Os interessados em estudar, ainda neste semestre, na melhor instituição de ensino superior particular do Norte e Nordeste, a Universidade de Fortaleza, podem ingressar de três formas distintas. Uma delas é com o agendamento de provas até o dia 20 deste mês.

Esta prova será composta por uma redação em língua portuguesa e os candidatos devem escolher a data, mediante agendamento no site unifor.Br/estudenaunifor ou através do telefone 3477-3000.

Caso o aluno tenha participado de seleções anteriores da instituição, mas sua pontuação não tenha sido alta o suficiente para entrar no curso de sua escolha, ele poderá usar esta nota para classificação em outro curso.

Outra forma de ingresso na Universidade de Fortaleza, da Fundação Edson Queiroz, é utilizando o resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), referente às provas realizadas entre 2010 e 2019. Neste caso, há disponibilidade de bolsas. O regulamento pode ser consultado no site.

Cursos em oferta

Na área do Centro de Ciências da Comunicação e Gestão, os cursos ofertados são: Cinema e Audiovisual, Publicidade e Propaganda, Jornalismo, Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Comércio Exterior, Marketing e Design de Moda.

No Centro de Ciências da Saúde, há vagas para Nutrição, Educação Física (tanto Bacharelado como Licenciatura), Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Odontologia, Psicologia, Estética e Cosmética.

Em Ciências Tecnológicas há vagas para: Arquitetura e Urbanismo, Ciência da Computação, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Civil, Engenharia de Computação, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Energias Renováveis. Além disso, no Centro de Ciências Jurídicas, há vagas para o curso de Direito.

Outra oportunidade é que alguns cursos noturnos estão com mensalidades 20% mais baixas durante toda a graduação. São eles: Direito, Marketing, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Psicologia, Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas e Engenharia Ambiental Sanitária. Ao fazer a opção por um dessas formações, o aluno deve cursar todas as disciplinas do semestre de referência.

Além disso, a Universidade de Fortaleza possui o Parcelamento Exclusivo Unifor, que pode ser feito para todos os cursos de Graduação da instituição, exceto Medicina e Odontologia.

A Universidade de Fortaleza também lançou programa de bolsas de estudo a partir do primeiro semestre deste ano, com várias possibilidades para o público.

A iniciativa da instituição de ensino superior contempla os ingressantes do primeiro semestre deste ano, veteranos e também as pessoas que querem fazer a segunda graduação. Em alguns casos, o benefício chega a 100% de desconto em todo o curso.