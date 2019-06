Unifor presente no ranking internacional Times Higher Education

A Universidade de Fortaleza (Unifor), da Fundação Edson Queiroz, é a única instituição de ensino superior privada das regiões Norte e Nordeste do Brasil a fazer parte do Times Higher Education Latin America (THE 2019), ranking que destaca as principais universidades de 12 países da América Latina e Caribe. O resultado oficial foi anunciado ontem (18), durante solenidade realizada na Pontificia Universidad Católica Del Peru, em Lima.

Esta é a segunda vez, em menos de 45 dias, que a Unifor faz parte de ranking universitário internacional. Em meados do mês de maio, a QS World University Rankings incorporou a Unifor entre as melhores da América Latina e do Brics (bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), pela sua excelência no ensino e na pesquisa.

Os rankings universitários da Times Higher Education Latin America 2019 classificam universidades de 12 países da América Latina e Caribe e baseiam-se nos mesmos critérios rigorosos do THE World University Rankings, mas com modificações especiais para melhor refletir as características das instituições da América Latina. Entre as universidades particulares brasileiras, a Unifor foi considerada a oitava melhor no ranking.

A comissão organizadora julga as instituições de classe mundial que empregam 13 indicadores de desempenho separados em todas as suas principais missões, incluindo ensino, pesquisa, transferência de conhecimento e perspectivas internacionais.

Destaque

O Brasil foi o país mais representado, conquistando mais de um terço de todos os lugares e seis dos dez primeiros colocados. Tem 52 universidades classificadas, contra 43 no ano passado. O Chile tem 30 representantes.

O THE fornece, desde 2004, dados de desempenho sobre universidades de nível internacional para estudantes, familiares, acadêmicos, líderes de escolas superiores, governos e indústria. A sua principal fonte de análise, o THE World University Rankings, é a lista das principais universidades do mundo, incluindo mais de 1.250 instituições, em 86 países em 2019. Deverá ser anunciado no segundo semestre deste ano.

Sob o guarda-chuva da THE World University Rankings e usando a mesma variedade de métricas de desempenho, o THE também publica uma série de classificações regionais e temáticas, incluindo o THE Asia University Rankings, o THE Latin America University Rankings e o THE Young University Rankings. Também utiliza esses dados, combinados com uma Pesquisa de Reputação Acadêmica anual de 10 mil acadêmicos em todo o mundo, para produzir o Ranking Mundial de Reputação, que examina as melhores universidades do mundo.

O resultado do ranking THE foi anunciado no THE Foro Latino-americano 2019, em Lima, no Peru. O evento reuniu líderes do ensino superior para conhecer e discutir as melhores iniciativas para alcançar a excelência acadêmica. Na oportunidade, foi discutido nas encontros educacionais como a América Latina deve adotar novas estratégias para desenvolver o grande potencial acadêmico e pessoal que a região possui.

Além disso, o fórum ofereceu análise exclusiva dos dados relativos ao desempenho das universidades latino-americanas, a partir do THE Latin America Ranking 2019, e oportunizou a troca de experiências com diversos profissionais do ensino superior.