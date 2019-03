Viatura da Polícia Militar capota na Avenida Desembargador Moreira

Uma viatura da Polícia Militar bateu em um carro e capotou na Avenida Desembargador Moreira, no Bairro Dionísio Torres, por volta das 13h40 desta segunda-feira (18) durante uma perseguição.

A equipe da PM seguia no sentido praia-sertão, com as sirenes ligadas em perseguição a dois suspeitos dentro de um ônibus da linhas Siqueira-Papicu-Aeroporto. Segundo a polícia, houve uma abordagem no ônibus, mas ninguém foi preso.

Segundo testemunhas, a viatura ultrapassou o semáforo vermelho quando atingiu um veículo Ford Fusion que vinha da Avenida Antônio Sales. O motorista disse que ouviu a sirene, mas não pecebeu que ela vinha em sua direção.

O carro acabou ficando parado no meio do cruzamento e a viatura ficou com as rodas para cima numa das faixas da Avenida Desembargador Moreirano sentido Sertão-Praia.

Um policial ficou ferido levemente e foi levado a um hospital.