Veja o que abre e o que fecha no feriado do Dia do Trabalhador

Por causa da comemoração do Dia do Trabalhador, data que representa um momento histórico na luta operária por melhores condições de trabalho, alguns estabelecimentos devem fechar ou ter alteração no horário de abertura e ou fechamento. Veja a lista que o Diário do Nordeste fez sobre o que abre e o que fecha durante o feriado do dia 1º de maio, celebrado nesta quarta-feira.

Supermercados

Os situados em Fortaleza devem funcionar normalmente, ao contrário dos localizados no interior, que podem abrir ou não, conforme a Associação Cearense de Supermercados (Acesu).

Padarias

Será ponto facultativo. Ou seja, podem variar a cada estabelecimento, informou o Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria do Estado do Ceará (Sindpan).

Comércio

Não abrirão no feriado de 1° de maio, de acordo com o Sindicato do Comércio Varejista e Lojista (Sindilojas) e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL).

Bancos

Todas as agências bancárias do estado fecharão no Dia do Trabalhador, segundo o Sindicato dos Bancários do Ceará (SEEB).

Postos de combustíveis

Funcionarão normalmente em todo o Ceará, conforme o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos).

Metrô de Fortaleza

A Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos informa que não haverá operação nas linhas do sistema metroviário no feriado. Todas as linhas voltam a circular normalmente na quinta-feira (2).

Cagece

Funcionará em regime de plantão para atendimento de manutenção das redes de água e esgoto em Fortaleza e no interior. As lojas devem fechar, retomando as atividades na quinta-feira (2), às 8h, de acordo com a Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará (Cagece). Os clientes podem entrar em contato pela Central de Atendimento (0800.275.0195), pelo site ou pelo Cagece App.

Shoppings

- Benfica

Lojas, quiosques e boxes fecharão. A praça de alimentação, cinemas e brinquedos devem funcionar das 11h30 às 22h.

- North Shopping Fortaleza e North Shopping Jóquei

Lojas e quiosques estarão fechados. A praça de alimentação funcionará das 11h às 22h e o cinema de acordo com a programação

- Via Sul Shopping

Lojas e quiosques estarão fechados. A praça de alimentação funcionará das 11h às 22h e o cinema de acordo com a programação

- Aldeota

Lojas e quiosques estarão fechados, enquanto a praça de alimentação funcionará das 11h às 21h e o cinema das 13h às 21h.

- Del Paseo

Lojas fechadas. Praça de alimentação funcionará das 11h às 22h, parques e games das 12h às 22h e o cinema a partir das 13h.

- Iguatemi

Lojas e quiosques fecharão. As praças de alimentação e de lazer devem funcionar de 10h30 às 22h. Os cinemas atendem o público de 12h às 23h.

- Grand Shopping

Lojas e quiosques não abrirão. As áreas de alimentação e lazer funcionarão normalmente, das 11h às 22h. Os cinemas também funcionarão normalmente, de acordo com a programação.

- RioMar Fortaleza e Kennedy

Lojas, quiosques e órgãos públicos estarão fechados. A praça de alimentação e o cinema terão funcionamento normal durante todo o dia. O Ministério do Trabalho será aberto exclusivamente para entrega dos documentos solicitados na II Feira do Trabalho e Cidadania, que ocorrerá no RioMar Kennedy no dia 1° de maio.

- Shopping Parangaba

As lojas e quiosques estarão fechados. A Praça de Alimentação e opções de lazer funcionarão das 11h às 22h. O cinema irá funcionar de acordo com os horários de suas sessões, que podem ser conferidos no site do shopping.

- OFF Outlet

As lojas do centro de compras estarão fechadas, assim como a praça de alimentação.

- Centro Fashion

O local não funcionará no feriado.