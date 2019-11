No Ceará, dos 294.994 candidatos se inscreveram para fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019. A prova foi aplicada neste domingo (3) em todo o Brasil. Dos inscritos no Estado, 164.199 (55,7%) são mulheres, têm de 21 a 30 anos (22,3%) e já concluíram o Ensino Médio (45,6%). O exame, principal forma de ingresso no ensino superior, apresentou uma redução de 10,48% no número de inscrições neste ano, frente aos 329.406 registros no estado em 2018.

Thalisson Nogueira, 17, saiu de casa cedo, às 9h30, mas só conseguir chegar na Unifor, seu local de prova do Enem 2019, às 11h. Ele disse que teve um acidente no meio do caminho entre dois carros. Ficou preocupado. Agora está comendo um pratinho cheio de comida antes da prova Foto: Felipe Mesquita

Abertura dos portões da Universidade Estadual do Ceará (Uece), um dos locais de prova do Enem 2019 Foto: José Leomar

Estudantes aguardam ansiosamente a abertura dos portões na Uece, um dos locais de prova do Enem 2019 em Fortaleza Foto: Gustavo Pellizzon

Alunos fazem fila no portão da Uece para aguardar a abertura dos portões Foto: Gustavo Pellizon

Estudante leva cachorro até o portão da Universidade Estadual do Ceará (Uece), um dos locais de prova do Enem 2019 em Fortaleza Foto: José Leomar

Antônio Hallyson Albuquerque de 29 anos junto com o pai o Edmundo Rufino Almeida de 55 anos. Antônio foi fazer o Enem 2019 em uma escola particular no Centro de Fortaleza. Ele já tentou Enem cinco vezes e desta vez está mais confiante para tentar passar em uma universidade pública para cursa Nutrição. O pai disse que toda vez que o filho vai fazer vestibular, ele o acompanha para dar força e apoio psicológico Foto: Gioras Xerez

A Coordenadoria Regional de Educação (Crede) 16, em Iguatu, distribuiu água,frutas e até caneta preta para alunos que foram fazer o Enem 2019 na cidade Foto: Wandenberg Belém

Voluntários cantaram e rezaram para estudantes que foram realizar o Enem 2019, na Universidade de Fortaleza (Unifor) Foto: Felipe Mesquita

Maria Alves e André Sousa, ambos de 19 anos. Estão “grávidos”. Ele foi acompanhar a esposa, que foi fazer o Enem 2019 na Universidade de Fortaleza (Unifor). Ela vai ter o bebê no dia 24 desse mês Foto: Felipe Mesquita