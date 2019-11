Van que faz transporte coletivo de passageiros incendeia na BR-222, em Caucaia

Uma van que faz o transporte coletivo de passageiros incendiou no km 5 da rodovia BR-222, no Bairro Tapabuá, em Caucaia, na manhã desta quinta-feira (7). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a causa provável é defeito mecânico no veículo. Com o ocorrido, o trânsito no local ficou congestionado.

O veículo não levava passageiros. Uma guarnição do Corpo de Bombeiros de Caucaia controlou o fogo. Segundo o órgão, ao ser avisado por um motociclista de que saía fumaça na traseira do veículo, o motorista tentou apagar as chamas, mas acabou se ferindo no braço e no couro cabeludo. Ele foi a uma unidade de saúde por meios próprios.

Agentes da PRF bloqueram a via onde o coletivo estava por volta de 9h30. O trânsito foi desviado para a outra faixa.