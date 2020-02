Vagão de trem descarrila e tomba no Bairro Mucuripe

O vagão de um trem de carga descarrilou e tombou na Avenida Vicente de Castro, no Bairro Mucuripe, no sentido Praia do Futuro, durante a noite desta quarta-feira (12). Um morador da região disse que alguns jovens estavam pegando carona na composição no momento do acidente, mas ninguém ficou ferido.

Segundo moradores, apenas o maquinista estava no trem no momento do acidente. Funcionários da empresa foram ao local da acidente, mas não passaram informações sobre o que pode ter aconteceido.

O Diário do Nordeste entrou em contato com a Ferrovia Transnordestina Logística e aguarda uma resposta sobre o caso.