Universidade de Fortaleza antecipa colação de grau de 90 alunos em modelo 'drive-thru'

Cerca de 90 estudantes do último período dos cursos de Medicina, Farmácia, Enfermagem e Fisioterapia, da Universidade de Fortaleza, da Fundação Edson Queiroz, vão ter a colação de grau antecipada, a partir do dia 15 de abril, atendendo à Medida Provisória N° 934, assinada pelo Presidente da República, que estabelece a abreviação do semestre dos cursos citados a fim de permitir que os recém-formados possam reforçar as equipes de saúde do País no combate ao novo coronavírus.

A MP foi publicada nesta quarta-feira (1º) no Diário Oficial da União.

'Drive-thru'

A solenidade vai ocorrer em regime especial de 'drive-thru', para evitar aglomeração no campus. O modelo também foi adotado pela Universidade nesta quinta-feira (2), com 63 concludentes de diversos cursos do semestre 2019.2 da instituição. O evento já estava marcado no calendário da universidade, mas teve que ser adaptado.

O que diz a MP

A Medida Provisória N° 934, publicada nesta quarta-feira (1º) no Diário Oficial da União, diz que a instituição de educação superior poderá abreviar a duração dos cursos desde que o aluno cumpra, no mínimo, 75% da carga horária do internato do curso de medicina ou 75% da carga horária do estágio curricular obrigatório dos cursos de enfermagem, farmácia e fisioterapia.