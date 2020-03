Universidade de Fortaleza adere à campanha de vacinação contra a gripe

A Universidade de Fortaleza, da Fundação Edson Queiroz, adere à campanha de vacinação contra a gripe H1N1 a partir desta segunda-feira (23) como medida de reforço. A instituição conta com três postos de atendimento instalados ao ar livre no bloco D do campus.

A campanha tem apoio da estrutura e de 14 profissionais do Núcleo de Atenção Médica Integrada (NAMI).

Seguindo a orientação da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), um dos postos atende no modelo drive-thru, de modo que os idosos não precisem sair do veículo para serem atendidos. O funcionamento inicia a partir desta terça-feira (24), das 8h às 16h30, no estacionamento do bloco B.

"A importância dessas pessoas irem se vacinar agora é para evitar uma concomitância de picos de doença. A vacinação contra a Influenza nesse momento é importante para reduzir os riscos para esses grupos. Precisamos dos profissionais da saúde imunizados para continuar com o serviço e, por isso, é importante também que se respeite as fases", ressalta a professora Aline Veras, Diretora Técnica do NAMI.

Conforme informações do Ministério da Saúde, a vacina é composta por vírus inativado, é trivalente e protege contra os três vírus que mais circularam no hemisfério sul em 2019: Influenza A (H1N1), Influenza B e Influenza A (H3N2).

A campanha na Universidade segue o cronograma do Governo Federal: