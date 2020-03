Vacinação contra gripe poderá ser "drive thru" ou domiciliar em Fortaleza

A vacinação contra a gripe H1N1, que começou no fim de semana, será reforçada em diversos pontos da Capital. Para evitar a aglomeração, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) decidiu implementar um modelo de vacinação "drive thru", quando a pessoa não precisa descer do carro para ser imunizada, e também domicilar, para idosos acima de 80 anos.

A Secretaria esclarece, no entanto, que a vacina disponibilizada não é contra o novo coronavírus, mas sim para outras gripes. A ideia é que as pessoas sejam imunizadas para evitar que gripes comuns possam ser confundidas com a Covid-19 e haja superlotação no sistema de saúde.

> Profissionais da saúde: a batalha de quem está na linha de frente contra o coronavírus

> Idosos formam filas para receber vacina contra a gripe em postos de saúde de Fortaleza

A informação foi dada pela titular da SMS, Joana Maciel, durante a manhã desta segunda-feira (23). De acordo com a gestora, as ações têm foco na imunização do grupo de idosos e profissionais de saúde.

"O Influenza também causa doença grave e é muito importante que você, que tem mais de 60 anos, se vacine. Outra questão é que também é importante que você não tenha doenças causadas por outros vírus para que não seja confundido com o Covid-19", afirmou Joana Maciel. Além dos pontos principais, até sexta-feira (27), o estacionamento da Universidade de Fortaleza será utilizado para complementar a campanha de vacinação.

Confira abaixo os detalhes:

Vacinação em casa - Pessoas com mais de 80 anos receberão a imunização dentro da própria residência. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, agentes serão deslocados de acordo com os cadastros presentes nos postos de saúde. Para quem não possui cadastro, dados como nome completo do idoso, idade, endereço e contato de telefone devem ser enviados para o número (85) 99989.4799. Por meio dele, serão agendadas as visitas para a vacinação.

Shoppings terão vacina "drive thru" - Cinco shoppings de Fortaleza serão utilizados como locais para vacinação contra a Influenza H1N1. A vacinação funcionará como uma espécie de "drive thru", no qual os idosos serão imunizados sem sair do veículo. A secretaria informou que a ação ocorrerá na quarta-feira (25) e durante o fim de semana, no sábado (28) e domingo (29).São eles: North Shopping Fortaleza, North Shopping Jóquei, Shopping Via Sul, RioMar Kennedy e o RioMar Papicu.

Escolas municipais - Cerca de 200 escolas de Fortaleza serão abertas para receber o público alvo da vacinação contra a gripe. A lista completa pode ser acessada por meio do link: bit.ly/3ae7NmQ.

Postos de Saúde - Além desses locais, os postos de saúde também estão aptos para realizar a vacinação. A lista também pode ser conferida no link: bit.ly/33E0G4A.