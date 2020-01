UFC afirma que vai identificar responsáveis após segundo dia de protestos contra reitor

Estudantes protestaram mais uma vez contra o reitor Cândido Albuquerque, durante o segundo dia das cerimônias de colação de grau da Universidade Federal do Ceará (UFC), nesta quarta-feira (15), na Concha Acústica, no bairro Benfica, em Fortaleza. Assim como fizeram no dia anterior, o manifestantes vaiaram o reitor no momento em que ele deveria discursar.

Cândido foi o candidato menos votado em consulta pública para o cargo, e assumiu a reitoria após ser nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro, motivando protestos dos alunos em agosto do ano passado.

Em resposta aos protestos, a administração da UFC afirmou que vai aplicar medidas administrativas para identificar os autores, para que respondam por prejuízos materiais e imateriais causados pela interrupção à cerimônia.

A UFC classificou ainda o protesto como "atitude inconsequente de um pequeno grupo formado por professores e pessoas estranhas à própria comunidade acadêmica".

"O ato comprometeu e abreviou, de maneira sensível, a tradicional execução do evento. As transgressões ritualísticas, de natureza incompatível com a cerimônia, puseram em perigo a segurança das pessoas e a continuidade da solenidade. Com isso, coloca-se em risco a continuidade do ciclo de colações de grau 2019.2 em Fortaleza e no Interior do Estado", diz a UFC.

Protesto durante a colação

Na terça-feira, durante o primeiro dia de colação de grau, testemunhas afirmaram que o reitor Cândido Albuquerque foi vaiado toda vez que tentava falar ao público. Quando os representantes dos cursos foram chamados para a frente, uma faixa foi exibida com a frase "Fora interventor, não elegemos, não reconhecemos". Um grupo de concludentes vestia camisas com os mesmo dizeres.

Na hora de conferir grau aos formandos, no encerramento da cerimônia, o reitor foi hostilizado outra vez e não chegou a fazer o discurso final. Seguranças fizeram um isolamento para proteger a saída do reitor.