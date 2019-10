Tronco de árvore cai sobre cabine de caminhão no bairro Aerolândia

Pela primeira vez, um meio de comunicação cearense é vencedor de um dos prêmios mais tradicionais da imprensa brasileira. Com primeiro lugar na categoria texto e menção honrosa em fotografia, o Diário do Nordeste consolida a importância do jornalismo investigativo local “Direito à cidadania”, título da fotografia produzida pela fotojornalista Fabiane de Paula, conquistou menção honrosa no 41º Prêmio Vladimir Herzog