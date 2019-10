Trem de carga e caminhão colidem na Parangaba; duas pessoas ficam feridas

Um acidente entre um trem de carga e um caminhão deixou duas pessoas feridas na manhã desta segunda-feira (7), em Fortaleza. De acordo com o Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência, a colisão aconteceu por volta das 5 horas, na Rua Germano Franck, no Bairro Parangaba.

O motorista do caminhão e o passageiro ficaram feridos. Por causa do acidente, seis linhas precisaram ser desviadas, de acordo com o Sindiônibus.

Apesar de ter ficado preso às ferragens e resgatado, o condutor do caminhão não quis ser levado a um hospital. Francisco Ramos dos Santos, de 58 anos, contou que não percebeu a chegada do trem. "Se ele apitou, não ouvi. Só escutei a pancada, porque não tem barreira aqui. A cancela não baixou", disse. O passageiro, identificado apenas como Vianey, foi levado a um hospital com dores na região do abdômen.

Segundo os bombeiros, o motorista e um passageiro foram retirados das ferragens após cerca de uma hora. Uma equipe de salvamento e outra de resgate atuaram na ocorrência. O Serviço Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Perícia Fosense do Ceará (Pefoce) também foram acionados.

Falta de sinalização

Segundo os moradores, falta sinalização no local. “É um risco diário devido à falta de sinalização e o grande fluxo de veículos. Além de ser um ponto cego, pois a travessia é em uma curva. A população que mora próximo é incomodada devido a frequência em que os trens precisam buzinar para avisar que estão passando", explicou um morador, que não se identificou.

Agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) estiveram no local para orientar pedestres e motoristas.

A Ferrovia Transnordestina Logística (FTL) informou em nota que o caminhão invadiu a Passagem de Nível (PN). Além disso, a companhia afirma que "o trem cumpriu todos os procedimentos de segurança, como uso de buzina e faróis acesos na aproximação com a PN". O órgão informou ainda que , "ao ultrapassar a PN o caminhão destruiu a sinalização ferroviária (PARE, OLHE, ESCUTE), que havia no local". As causas do acidente serão investigadas.