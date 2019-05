Trecho da rua Costa Barros, no Centro, é interditado para obras de drenagem

A rua Costa Barros, no Centro de Fortaleza, terá um trecho bloqueado provisoriamente para o trafégo de veículos a partir das 8 horas desta sexta-feira (31).

Segundo a Prefeitura, o bloqueio do trecho compreendido entre as ruas Nogueira Acioly e Dona Leopoldina, no Centro, será necessário para a realização de obras de drenagem, visando desobstruir as galerias de esgoto e evitar alagamentos na região.

Os serviços executados pela Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (SCSP) devem ser concluídos na próxima segunda-feira (3).

Agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) e operadores de tráfego darão suporte, auxiliando os motoristas nos principais cruzamentos

A orientação para o condutor que trafega pela rua Costa Barros, é dobrar à direita na Rua Nogueira Acioly, à esquerda na Rua Tenente Benévolo e à esquerda novamente na Av. Dom Manuel.