Tráfego de veículos embaixo do viaduto da BR-020 é liberado

O tráfego de veículos embaixo do viaduto da BR-020, em Caucaia, na Grande Fortaleza, foi liberado nos dois sentidos nesta segunda-feira (29). O equipamento foi um dos primeiros alvos de ataques criminosos no Ceará em janeiro. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) pretende liberar o tráfego da parte de cima do viaduto no período da tarde desta segunda.

Durante a manhã desta segunda, funcionários realizam a limpeza do trecho próximo a coluna de sustentação que foi danificada.

O viaduto é uma das principais rotas de acesso de motoristas que deixam Fortaleza pela Avenida Mister Hull e que pretendem ir para as cidades de Canindé, Madalena e Boa Viagem.

O Dnit disse também que foi investido R$ 1 milhão para a reconstrução do viaduto e que testes de resistência foram feitos na coluna de sustentação. Um deles foi a utilização de um caminhão pesando 20 toneladas. O veículo foi colocado em cima do viaduto.