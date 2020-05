Testes rápidos de Covid-19 em drive thru são oferecidos em estacionamento de shopping no Papicu

A partir desta quarta-feira (27), o estacionamento de um shopping de Fortaleza, no bairro Papicu, recebe um serviço de testagem rápida para a Covid-19 pelo sistema de drive thru. A iniciativa é uma realização da Cooperativa de Atendimento Pré e Hospitalar (Coaph Saúde) em parceria com a Cruz Vermelha.

O serviço ficará disponível até o dia 26 de junho e custa cerca de R$ 200. Os testes podem ser realizados em qualquer pessoa, mas há uma maior recomendação para aqueles que estão na fase aguda da doença, ou seja, a partir do 7º dia de sintomas.

Parte do valor arrecadado com a venda dos testes será revertido para as ações de combate ao coronavírus realizadas pela Cruz Vermelha em todo o Estado.

O funcionamento do drive thru é de segunda-feira a domingo, das 8h às 18h. Após a coleta, o cliente recebe o resultado cerca de 15 minutos depois.