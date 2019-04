Templo de Fortaleza abrirá para visitação pública após 30 meses de obras; veja fotos

Quase 10 anos após o anúncio, o Templo de Fortaleza de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, no bairro de Lourdes, abrirá as portas para visitação do público geral entre os dias 27 de abril e 18 de maio. Após o início oficial das atividades, em 2 de junho, o acesso será permitido somente a membros atuantes da comunidade. Este é o sétimo templo aberto no Brasil e o 164º do mundo.

O espaço deve atender a membros dos estados do Ceará, Piauí, Maranhão, Pará e a região de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Os templos dos santos dos últimos dias são diferentes das capelas que já existem no Estado, onde os membros se reúnem para sessões religiosas aos domingos. Já nos templos, as famílias fazem promessas solenes e assumem compromissos com Deus, além de realizarem casamentos e o “selamento” de famílias para toda eternidade, segundo a doutrina.

Fique por dentro:

Como um templo mórmon se difere de uma catedral?

Ele contém diversas salas destinadas à realização de cerimônias específicas, como casamentos, batismos e outras sessões de instrução religiosa. Dentro do templo, os membros da Igreja trocam suas roupas comuns por uma vestimenta branca, que simboliza pureza.

Quanto tempo durou a construção do Templo de Fortaleza?

Embora o projeto arquitetônico estivesse pronto desde 2010, um ano após o anúncio oficial da construção, as obras só foram iniciadas em junho de 2016. Todo o processo durou 30 meses, com envolvimento de quase 2 mil pessoas, do Estado e do Rio Grande do Sul.

Sala do batistério do Templo de Fortaleza. (Foto: Divulgação) Estátua do anjo Morôni no topo do Templo de Fortaleza. (Foto: Divulgação) Sala de casamentos e "selamentos". (Foto: Divulgação) Sala celestial, espaço de silêncio e reflexões. (Foto: Divulgação)

Quais são os principais elementos arquitetônicos?

Construído em granito branco Ceará extraído de uma pedreira perto do templo. Materiais de construção também foram importados dos Estados Unidos, da Croácia e da Ásia. O paisagismo utilizou espécies nativas do Ceará. O desenho de uma orquídea se repete por todo o templo, incluindo carpete, vitrais e piso.

O que é a estátua dourada no topo do templo?

O edifício tem 34,75 metros de altura, até o topo da estátua do profeta americano Morôni, do Livro de Mórmon, aceito pelos santos dos últimos dias como ensinamento complementar à Bíblia. A estátua simboliza a pregação do evangelho de Jesus Cristo ao mundo e foi instalada no dia 25 de março de 2017.

Quando a Igreja chegou ao Ceará?

Em 1966, a Missão Brasil enviou missionários à cidade. Em 1977, foi construída a primeira capela. Hoje, há 19 estacas - grupos de congregações semelhante a uma diocese - organizadas no Estado, sendo 17 em Fortaleza e Região Metropolitana, e duas no interior, em Sobral e Juazeiro do Norte.

Que doutrina os mórmons seguem?

A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é cristã, mas não é católica nem protestante. Os santos dos últimos dias acreditam que Deus enviou Jesus Cristo para salvar a humanidade da morte. Eles são batizados, oram em Seu nome, tomam sacramentos e se propõem a fazer boas obras.

Serviço

Visitação ao Templo de Fortaleza Brasil

Onde: Avenida Santos Dumont, 7771 - Bairro de Lourdes

Quando: de 27/04 a 18/05, das 9h às 21h