Sede do Conselho Tutelar de Fortaleza começa a atender em novo endereço

A Prefeitura de Fortaleza informa que, a partir desta quarta-feira (8), o Conselho Tutelar da cidade estará atendendo em novo endereço. A nova sede fica localizada na Rua João Tomé, 261, no bairro Monte Castelo.

De acordo com a Prefeitura, por meio da Fundação da Criança e da Família (Funci), o plantão do Conselho Tutelar vai continuar atuando de segunda a sexta-feira, das 17h às 8h; e sábados, domingos e feriados, 24 horas por dia.

A mudança física do endereço do órgão não vai afetar no atendimento integral de crianças e adolescentes com direitos violados.

Proteção à criança

O Conselho Tutelar é um órgão que atua no enfrentamento à negligência, à violência física, psicológica, sexual e quaisquer tipos de violações de direitos contra crianças e adolescentes. O órgão é vinculado à Funci com o intuito de zelar pelos direitos da criança e do adolescente, definidos na Lei nº 8.069/90 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).