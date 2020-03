Secretário da Saúde do Ceará testa positivo para coronavírus

A Secretaria Estadual da Saúde (Sesa) confirmou na tarde deste domingo (29) que o titular da Pasta, Carlos Roberto Martins Rodrigues Sobrinho, o Dr. Cabeto, testou positivo para Covid-19. Após o resultado do exame, o médico de 54 anos "está bem", segue internado e continua trabalhando remotamente, diz a nota.

Dr. Cabeto deu entrada na unidade hospitalar, ontem, depois de sentir febre. Ele chegou a repetir o teste que identifica a contaminação por coronavírus Sars-Cov-2.

Ainda no sábado (28), o secretário participou de reunião através de videoconferência com o governador Camilo Santana.

Número de casos no Ceará

O Ceará acumula quatro óbitos devido ao novo coronavírus . A vítima mais recente da enfermidade foi um homem de 65 anos, que estava em um hospital de Fortaleza. São 322 pacientes com a covid-19 de acordo com o governador, um aumento de 32 casos em comparação com o boletim anterior da Secretaria Estadual de Saude (Sesa)

No Estado, o primeiro paciente com coronavírus foi confirmado no dia 15 de março e, cinco dias depois, a Sesa oficializou que o Estado chegou a transmissão comunitária, quando não é possível saber a origem da infecção.

Quem são as vítimas

No Ceará, os três primeiros óbitos por coronavírus ocorreram de 4 a 11 dias após primeiros sintomas, de acordo com informações da Sesa. As vítimas foram duas mulheres, de 84 e 85 anos, e um homem de 74 anos. Os três tinham doenças crônicas pré-existentes e moravam em Fortaleza.

De acordo com a Sesa, a mulher de 85 anos morreu quatro dias após apresentar os primeiros sintomas e não passou por internação em unidade hospitalar. Já o homem de 74 anos permaneceu 11 dias com a doença e ficou 5 dias internado. O caso da idosa de 84 anos evoluiu durante nove dias, dos quais dois ela passou em internação. As informações são do sistema oficial de notificação do Ministério da Saúde (Redcap).

Camilo prorroga decreto

Para tentar frear a transmissão da doença, dentre outras medidas, o governador Camilo Santana emitiu um decreto no dia 19 de março restringindo a abertura de espaços como bares, comércios, igrejas e escolas e autorizando somente a manutenção dos serviços essenciais como farmácias, supermercados e hospitais. Hoje, ele prorrogou o Decreto por mais uma semana, até o dia 5 de abril.

Além disso, o Estado segue recomendando o isolamento social como forma de barrar a transmissão do coronavírus que no Estado vem apresentando, apesar das variações, uma curva de contaminação muito alta, com muitos casos confirmados em um curto intervalo de tempo.