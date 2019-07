Rodoviárias de Fortaleza têm 30 viagens extras neste mês de férias

Com a chegada de julho, o tradicional mês das férias, a demanda para viagens aumenta, principalmente em rodoviárias. Por isto, as 16 empresas que atuam nos terminais rodoviários de Fortaleza, principalmente no Terminal Rodoviário Engenheiro João Thomé, reforçaram suas atividades.

Cada companhia fará uma média de 30 extras por dia, de acordo com dados levantados pela coordenadoria de transportes da Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce). O número pode aumentar conforme a procura de cada destino.

Até o dia 31 de julho, aproximadamente 200 mil passageiros devem embarcar nas rodoviárias da Capital número que, de acordo com o órgão, representa um aumento de 30% no fluxo normal de pessoas que viajam normalmente.

Segundo a Arce, os destinos mais procurados, dentro do Estado são os municípios de Sobral, Juazeiro do Norte, Itapipoca, Quixadá, Quixeramobim, Iguatu e Canindé.

Com o aumento da movimentação, quem está nas rodoviárias também deve ficar atendo aos pertentces, que muitas vezes alguns passageiros acabam esquecendo. Na rodoviária Terminal Rodoviário Engenheiro João Thomé, por exemplo, há um aplicativo que auxilia a quem perdeu pertences.

Quem planeja curtir estas férias precisa estar atento a algumas orientações, segundo a Arce: